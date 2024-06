Messico, uccise undici persone ad Acapulco

Un gruppo di 180 militari del ministero della Difesa Nazionale è arrivato ad Acapulco, in Messico, per rafforzare la sorveglianza di fronte all'aumento delle attività criminali negli ultimi giorni.

Secondo informazioni del ministero della Pubblica sicurezza, i corpi di due donne e quattro uomini sono stati abbandonati lunedì sera in un viale vicino a un mercato ed altri cinque cadaveri sono stati ritrovati in diverse zone della città, eventi presumibilmente legati alla lotta tra gruppi criminali che operano nella regione.

Il tenente colonnello di fanteria Franco Rodrigo Juárez ha riferito che verranno pattugliati i quartieri di Progreso, Emiliano Zapata e Renacimiento. "Sarà presente —ha spiegato— personale militare nelle zone di maggiore affluenza, come il lungomare, i centri commerciali e il parco, in modo che la popolazione e i turisti si sentano sicuri".



