Messico, la presidente eletta nomina i primi membri del governo

La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha nominato i primi sei membri del suo gabinetto, tra cui l'ex ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, come ministro dell'Economia, e Alicia Bárcena, ex capo della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal), come responsabile per l'Ambiente. Il nuovo ministro degli Affari esteri sarà invece Juan Ramón de la Fuente, ex ambasciatore presso le Nazioni Unite e attuale capo della sua squadra di transizione, mentre al nuovo ministero di Scienze, Studi umanistici, Tecnologia e Innovazione andrà Rosaura Ruiz, accademica di grande reputazione e lungo curriculum. Infine, Julio Berdegué è stato nominato ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, mentre l'ex procuratore generale di Città del Messico, Ernestina Godoy, farà da consulente legale per la Presidenza.

Per il ministero delle Finanze la scelta di Rogelio Ramírez de la O era già stata anticipata all'indomani della sua vittoria alle urne. Rimangono però in sospeso altri incarichi chiave, come quello del ministero della Pubblica sicurezza, che secondo gli analisti spetterebbe a Omar García Harfuch, che ricopriva lo stesso incarico quando Sheinbaum era sindaco della capitale.





