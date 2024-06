Efe, Noam Chomsky dimesso da ospedale di San Paolo (2)

La moglie di Noam Chomsky ha smentito le voci circolate oggi insistentemente secondo cui il celebre linguista e patriarca della sinistra liberal americana sarebbe morto. "Non è vero", ha detto Valerie Wasserman che ha sposato Chomsky dieci anni fa e un paio di settimane fa lo ha trasferito in aereo-ambulanza a San Paolo del Brasile per farlo ricoverare in un ospedale del posto.

Chomsky, che ha 95 anni, è rimasto vittima un anno fa di un grave ictus. L'ospedale Beneficencia Portuguesa ha fatto sapere che è stato dimesso oggi e che sta continuando le cure a casa.

In giornata il nome di Chomsky aveva fatto trend su Twitter e testate come Jacobin e The New Statesman avevano pubblicato necrologi, poi ritirati, e lo stesso ha fatto il sito brasiliano Diario do Centro do Mundo dopo aver annunciato la morte del linguista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA