Varata un'alleanza inedita contro le reti criminali in Amazzonia

Il ministero della Giustizia brasiliano si allea con la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), che stanzia circa 55 milioni di euro (318,5 milioni di real), per attivare azioni di intelligence contro i reati ambientali in Amazzonia.

La partnership - unica nel suo genere - rafforza il 'Piano Amazzonia: sicurezza e sovranità' (Amas), una delle principali strategie del Piano d'azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione.

L'accordo viene siglato alla presenza del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, del ministro della Giustizia Ricardo Lewandowski, e del Presidente della Bndes, Aloizio Mercadante.





