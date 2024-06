Colombia: il padre della vicepresidente illeso dopo un attentato

Il padre della vicepresidente della Colombia, Francia Márquez, ha subito un attacco armato mentre viaggiava in auto in una zona del dipartimento di Cauca: lo ha riferito sui social la stessa Márquez.

"Mio padre, insieme a mio nipote di 6 anni e i due uomini della scorta, hanno subito un attacco sull'autostrada Suárez-Cali, vicino a Timba, per fortuna sono usciti illesi e stanno bene", ha scritto Márquez, senza fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. "In questi tempi difficili invito tutta la Colombia ad unire gli sforzi necessari per condurre la nostra società alla pace. Se lavoriamo uniti possiamo voltare questa pagina di dolore e violenza", ha aggiunto la vicepresidente.

Secondo le autorità, i responsabili dell'attacco sarebbero membri dissidenti dello Stato maggiore centrale (Emc), un gruppo guerrigliero che ancora resiste a negoziati di pace con il governo di Gustavo Petro.

"Un abbraccio e la mia solidarietà alla vicepresidente Francia Márquez. Chiedo alle autorità di avviare le indagini pertinenti", ha scritto a sua volta il capo dello Stato sul suo account X.



