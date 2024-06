Colombia e Svezia firmano un accordo di partnership strategica

Colombia e Svezia hanno elevato a 'partnership strategica' il rango delle loro relazioni bilaterali nel quadro di una visita realizzata a Stoccolma dal presidente Gustavo Petro.

Attraverso il suo account X, il ministero degli Esteri colombiano ha sottolineato oggi che Petro e il primo ministro svedese Ulf Kristersson hanno firmato alla fine della scorsa settimana una Dichiarazione congiunta di Associazione bilaterale Svezia- Colombia.

A seguire, si precisa, i ministri degli Esteri, Tobias Billström e Luis Gilberto Murillo, si sono incontrati per valutare l'andamento delle relazioni bilaterali, portate al livello di "partner strategico".

A questo fine, i due ministri "hanno firmato il Memorandum d'Intesa su un meccanismo di consultazione politica, per rafforzare le relazioni amichevoli tra i due paesi e hanno concordato di tenere incontri periodici su questioni bilaterali, regionali e multilaterali di reciproco interesse".

Le parti hanno inoltre finalizzato cinque protocolli d'intesa (mobilità sostenibile e intelligente, cooperazione mineraria, cooperazione nella tecnologia aerospaziale e intelligenza artificiale, connettività sicura e sicurezza informatica, e cooperazione nell'applicazione della legge nel rispetto dei diritti umani).

È stata infine annunciata la creazione di una nuova Camera di Commercio svedese-colombiana per le imprese sostenibili, e la firma di un accordo di cooperazione tra Procolombia e Business Sweden.



