In Messico siccità nel 76% del territorio

In Messico, secondo i rapporti del Servizio meteorologico nazionale, della Commissione nazionale per l'acqua, del ministero dell'Ambiente e della Commissione forestale nazionale, il 76% del territorio affronta condizioni di siccità.

Solo la Bassa California non è interessata —ad eccezione di alcune aree nel sud della penisola con condizioni anormalmente secche— assieme a piccole zone negli Stati di Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo e Sonora.

La siccità "eccezionale", quella più grave, colpisce l'81,8% del territorio dello Stato di Querétaro, il 65,5% di Hidalgo, il 39,2% di Chihuahua, il 47% di Sinaloa, il 46,1% di San Luis Potosí, il 25% di Durango, il 19,1% di Guanajuato, il 19% di Sonora, il 17,1% di Veracruz, l'8,5% del Tamaulipas, il 3,2% dello Stato del Messico, l'8,9% di Puebla e lo 0,2% del Coahuila.



