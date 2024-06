Iila in Colombia per iniziative in materia agricola e ambientale

Continua la visita della segretaria generale dell'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila), ;;Antonella Cavallari, in Colombia, dove è arrivata per realizzare diverse iniziative in materia agricola e ambientale, oltre a rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra Roma e Bogotà.

Cavallari ha incontrato in particolare Ricardo Agudelo, direttore della Regione amministrativa e di pianificazione speciale, che comprende la capitale e cinque dipartimenti del centro del Paese, con il quale ha concordato un accordo quadro per promuovere un progetto di "innovazione rurale e sostenibile per lo sviluppo regionale in condizioni di varietà climatica".

Si tratta di "un progetto di sicurezza alimentare e di agricoltura di precisione, cioè di un'agricoltura compatibile con lo sviluppo dell'ambiente", ha spiegato Cavallari all'ANSA.

Il progetto avrà il finanziamento della direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano e dell'Aics.

Nei prossimi giorni Cavallari visiterà anche Cartagena de Indias e il comune di San Onofre, nel dipartimento di Sucre, "per vedere un po' che tipo di progetto agricolo possiamo replicare lì".

L'Iila è "la casa di tutti i Paesi della regione, un piccolo angolo di Roma e uno spazio di dialogo sia con l'Italia che tra i Paesi dell'America Latina, indipendentemente dalle loro differenze", ha sottolineato.



