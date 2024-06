Il Brasile si prepara a chiedere l'estradizione di 65 latitanti

Il governo brasiliano si prepara a chiedere all'Argentina l'estradizione di 65 latitanti che hanno partecipato, incoraggiato o finanziato gli attacchi ai palazzi della democrazia, a Brasilia, l'8 gennaio 2023.

Secondo la procedura, la polizia federale dovrà inviare al tribunale Supremo federale la lista degli imputati che hanno cercato rifugio nel Paese vicino. E se le richieste di estradizione saranno accettate, verranno inoltrate al governo, in modo che il ministero degli Esteri possa presentare una richiesta ufficiale.

Secondo il quotidiano O Globo, i fuggitivi brasiliani dovrebbero essere inseriti nella lista dei ricercati dell'Interpol.

La scorsa settimana, il deputato Eduardo Bolsonaro, insieme ad altri parlamentari, ha partecipato all'evento "Censura - Libertà di espressione e diritti umani in Brasile", organizzato dalla deputata Maria Celeste Ponce, alleata di Milei, dove è stato chiesto l'asilo politico per i fuggitivi.



