Milei, 'approfittare fatto che Usa ed Europa temono l'Ia'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è tornato ad insistere sulla possibilità che il suo Paese si trasformi in un'importante polo di sviluppo dell'Intelligenza artificiale (Ia) di fronte ai timori che tuttora manifestano da una parte le autorità statunitensi e l'eccesso di regolamentazione che impone invece dall'altra parte l'Europa.

"L'intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione industriale e come la rivoluzione industriale porterà ad un incremento straordinario della crescita economica", ha detto intervenendo in un foro economico a Buenos Aires. "Negli Stati Uniti hanno paura dell'innovazione, in Europa sono pieni di normative mentre in Cina non sappiamo che stanno facendo. Noi abbiamo l'opportunita' di inserirci in questo contesto e se generiamo le riforme necessarie potremo accelerare notevolmente il nostro tasso di crescita", ha aggiunto.

Secondo il leader ultraliberista l'Argentina possiede nella Patagonia le condizioni climatiche ideali unite a un costo dell'energia competitivo e a capitale umano qualificato necessari per il funzionamento dei super processori per l'Ia, e si prefigge quindi di creare un contesto normativo favorevole all'arrivo dei grandi player tecnologici del settore come Google, Meta e Open Ai.



