Lula annuncia nuove misure per la conservazione dell'Amazzonia

In occasione della commemorazione della Giornata mondiale per l'ambiente il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per la conservazione delle foreste e la prevenzione degli incendi.

Tra queste un decreto che regola la gestione e la conservazione delle riserve naturali, un 'Patto interfederale per la prevenzione degli incendi boschivi', e il 'Programma pro-mangrovie'.

"La questione ambientale non è più una tematica esclusiva dei militanti e degli scientifici, è una questione di responsabilità dell'umanita' intera", ha detto Lula.

Il leader del Partito dei Lavoratori (Pt) ha quindi evidenziato la necessità che il Paese approfitti delle opportunita' che presenta l'agenda della transizione energetica e di prepararsi ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico.

"Il Brasile è un riferimento mondiale sulle questioni ambientali, sulle questioni ecologiche e sulle questioni energetiche, e dobbiamo fare in modo che questa agenda serva ad attrarre investimenti che contribuiscano allo sviluppo", ha detto.

Lula ha quindi sottolineato le opportunità che offre il turismo ambientale. "Abbiamo una ricchezza immensa ma non abbiamo ancora una politica di sviluppo turistico per visitare i nostri tesori", ha aggiunto.



