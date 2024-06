Nuova operazione militare contro gruppi criminali in Ecuador

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato una nuova operazione congiunta della Polizia e delle Forze Armate nella citta' di Manta, dove un deputato dell'opposizione e' stato assassinato domenica in un agguato.

"Oggi, vedendo quello che è successo negli ultimi giorni, soprattutto quello che è successo ieri sera ho preso la decisione di cambiare temporaneamente la sede dei comandi militari e di polizia", ha dichiarato il presidente partecipando all'inaugurazione di una riunione sulla sicurezza e la lotta ai gruppi criminali.

Noboa ha quindi aggiunto che nelle prossime settimane le operazioni saranno incentrate principalmente nelle citta' di Guayaquil e Manta, "dando l'esempio e dando seguito a ciò che sta accadendo".

Un deputato del Parlamento dell'Ecuador è stato assassinato ieri notte a colpi d'arma da fuoco insieme alla moglie mentre assisteva a una funzione del circo proprio nella città di Manta, capitale dello stato di Manabi', sulla costa del Pacifico.

Si tratta di Cristian Neto Vera, 34 anni, deputato supplente del partito di sinistra Revolucion Ciudadana dell'ex presidente Rafael Correa. Vera, conosciuto anche come influencer e attivo con un'associazione per l'aiuto ai ragazzi tossicodipendenti.

Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti Nieto è stato ucciso da due persone incappucciate armate con fucili mitragliatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA