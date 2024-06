Guasto alle luci di una pista, caos all'aeroporto di Quito

Un cortocircuito nel sistema di illuminazione della pista principale di atterraggio dell'aeroporto di Quito, in Ecuador, ha causato ieri sera un'improvvisa paralisi dei decolli e degli atterraggi, con migliaia di passeggeri bloccati, almeno 128 voli cancellati sul territorio ecuadoriano, e vari aerei provenienti dall'estero dirottati in scali regionali o di paesi vicini.

Squadre di tecnici, riferisce la radio RPP, hanno lavorato per molte ore potendo alla fine localizzare il punto in cui è avvenuto un corto circuito che ha mandato in tilt il sistema di illuminazione della pista.

Al riguardo, via il suo account Twitter, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), che gestisce l'aeroporto di Lima, ha confermato l'inizio di ripristino imminente dell'impianto di luci guasto, con il conseguente via libera alle operazioni di decollo e atterraggio.

Da parte sua Wilson Soto, presidente della Commissione per la difesa dei consumatori del Parlamento, ha dichiarato che "un totale di 8.500 passeggeri sono stati danneggiati dal guasto dell'impianto di illuminazione della pista principale dell'Aeroporto Internazionale Jorge Chávez, che ha causato la sospensione temporanea degli arrivi e delle partenze dei voli".

Complessivamente, ha infine detto, "128 voli sono stati cancellati e 31 dirottati, mentre aerei provenienti da oltreoceano che dovevano atterrare nella capitale sono stati deviati su aeroporti regionali (Trujillo e Pisco) e anche a Bogotà.



