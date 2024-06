Alluvioni nel sud del Brasile, il fiume Guaiba torna a salire

Il fiume Guaíba, che attraversa Porto Alegre, capoluogo dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, è tornato a salire raggiungendo i 3,77 metri alle 3:30 locali (le 8:30 italiane). La crescita al di sopra del livello di piena è dovuta al forte vento da sud che sta colpendo la regione, ad oltre un mese di distanza dall'inizio delle inondazioni. Il disastro meteorologico ha provocato 172 morti, 41 dispersi, 806 feriti e oltre 580mila sloggiati dalle proprie case. I comuni colpiti sono 475 su un totale di 497, secondo la Protezione civile.

Le autorità segnalano nuovi allagamenti in alcuni quartieri di Porto Alegre, dove l'aeroporto internazionale Salgado Filho rimane bloccato e non è prevista la riapertura. Lo scalo dovrebbe essere oggetto di un'ispezione da parte del ministro della Segreteria straordinaria per la ricostruzione del Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.



