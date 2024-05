Terminate le eruzioni del vulcano La Cumbre alle Galapagos

Il vulcano La Cumbre (1476 metri sul livello del mare), sull'isola di Fernandina nell'arcipelago delle Galapagos, ha terminato il suo ultimo processo eruttivo.

Lo rende noto l'Istituto geofisico della Scuola politecnica nazionale dell'Ecuador.

Durante i 68 giorni di attività della Cumbre, si sono registrate colate di lava dalla parte superiore del fianco sud-orientale del vulcano, con un totale di materiale emesso stimato in 60 milioni di metri cubi, in quella che secondo l'Istituto geofisico appare essere la più grande eruzione di questo vulcano negli ultimi 40 anni.

L'isola di Fernandina non ha insediamenti umani, ma gli esperti raccomandano ai turisti di stare lontani dall'area della colata lavica, anche se l'attività è finita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA