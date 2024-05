La Colombia contraria alla chiusura della frontiera del Darien

La Colombia "non è d'accordo" con la chiusura del valico di frontiera della giungla del Darien, al confine con Panama, come proposto dal presidente eletto del Paese centroamericano, José Raul Mulino. Lo ha dichiarato all'Afp il ministro degli Esteri colombiano Luis Gilberto Murillo.

Il Darien è la selva amazzonica che divide il Sudamerica (Colombia) dall'America centrale (Panama) e che rappresenta un percorso obbligato per centinaia di migliaia di migranti irregolari diretti verso gli Stati Uniti.

"È un discorso da approfondire, ma la Colombia non è ovviamente d'accordo con la chiusura delle frontiere e ancor meno con la frontiera del Darien, perché vediamo che, al contrario, ciò che dobbiamo offrire è un maggior numero di sbocchi umanitari", ha aggiunto Murillo.

Solo nel 2023 sono stati 500 mila i migranti che hanno attraversato la giungla, mentre 120mila sono quelli rilevati nei primi cinque mesi del 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA