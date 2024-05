Obrador conferma la morte del messicano Hernández a Gaza

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha confermato che è stato trovato a Gaza il corpo del franco-messicano Orión Hernández, preso in ostaggio nell'attacco del gruppo estremista palestinese Hamas su suolo israeliano il 7 ottobre 2023.

"Abbiamo fatto di tutto per liberarlo, per salvargli la vita, purtroppo non è stato possibile", ha detto il capo dello Stato durante la sua abituale conferenza stampa mattutina, chiarendo che Hernández è stato probabilmente assassinato nei primi giorni dopo il rapimento.

Il presidente ha espresso le condoglianze: "Mando un abbraccio alla sua famiglia, a suo padre, che vive in Cile". López Obrador ha ricordato che anche un'altra messicana, Ilana Gritzewsky, era stata rapita il 7 ottobre, ma è stata rilasciata prima della fine dello scorso anno.



