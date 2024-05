In Messico dighe ai livelli più bassi dal 2015

Secondo i dati della Commissione Nazionale dell'Acqua, lo stoccaggio delle 210 grandi dighe del Messico ha registrato una diminuzione costante nel corso del 2024, raggiungendo livelli non osservati negli ultimi 9 anni.

Secondo quanto riferito nell'ultima seduta del Comitato Tecnico per l'Esercizio delle Opere Idrauliche, la quota attuale si trova al 39% della capacità, con un volume complessivo di 48.752 milioni di metri cubi, il dato più basso almeno dal 2015.

In particolare, il Sistema Cutzamala, che fornisce il 25% dell'acqua all'area metropolitana della Valle del Messico —una delle più grandi concentrazioni umane del pianeta— ha registrato questa settimana un altro calo del 6% nel volume totale dei suoi depositi.



