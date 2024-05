Milei da Vox, 'aprire le porte al socialismo è invito a morte'

"Aprire le porte al socialismo è aprire le porte alla morte". Così ha preso la parola il presidente argentino, Javier Milei, davanti l'entusiasta platea al palazzo Vistalegre alla convention di Vox, venuto "a difendere la libertà" e l'ultraliberismo "dal maledetto socialismo cancerogeno". Milei, che è salito sul palco cantando e arringando la folla, ha detto che il socialismo " nasconde dietro una patina di altruismo il peggio dell'essere umano".

Per il presidente argentino, "il capitalismo della libera impresa è stata la panacea per l'Occidente", perché "nonostante i pianti della sinistra, il mercato libero produce prosperità per tutti". Mentre "il socialismo ha sempre fallito, culturalmente, socialmente e economicamente", ha aggiunto il leader di Avanza, fra le grida di 'Bravo el peluca!', come è familiarmente chiamato dai fan.

"E' mio compito mostrarvi quanto sinistro e nefasto sia il socialismo", ha insistito. per poi aggiungere che "il socialismo conduce alla morte. "non potremo mai arrenderci, cedere neanche un millimetro a quelli di sinistra", ha proseguito, "perché anche se sembra che abbiano ragione, non ce l'hanno mai, si approfittano dei più deboli, non si sono guadagnati l'abbondanza di cui godono e poi vogliono usare noi per risolvere la situazione".



