Vicepresidente dell'Ecuador, 'gli Usa mi hanno tolto il visto'

La vicepresidente dell'Ecuador, Verónica Abad, ha riferito di aver ricevuto una lettera dal consolato degli Stati Uniti a Guayaquil nella quale le veniva comunicato che le avevano annullato il visto per entrare nel Paese.

All'inizio di dicembre, il presidente Daniel Noboa ha inviato Abad in Israele a tempo indeterminato come ambasciatore e rappresentante dell'Ecuador per la pace nel conflitto in Medio Oriente. La vicepresidente non ha gradito l'incarico e negli ultimi mesi ha sostenuto che Noboa la stesse perseguitando.

Durante la campagna elettorale, Noboa ha girato varie località del Paese senza la sua vice, che a sua volta ha rilasciato dichiarazioni con critiche al capo dello Stato, aumentando le tensioni tra i due. Come se non bastasse, il 21 marzo la Procura ha fatto arrestare il figlio di Abad con l'accusa di traffico di influenze.



