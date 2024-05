I Måneskin si riuniscono a Città del Messico

Dopo la fuga d'amore negli Usa di Damiano David con la compagna Dove Cameron e dopo il tour da dj solista (non ancora concluso) di Victoria De Angelis, il gruppo italiano Måneskin torna a Città del Messico.

La loro ultima presentazione nella capitale era stata l'anno scorso al Palacio de los Deportes.

La rock band romana composta anche da Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria) si esibirà oggi al festival Tecate Emblema che si svolge a partire dalle 13 all'Autodromo Hermanos Rodríguez.

In questa occasione il quartetto presenterà l'album Rush (Are U Coming?) uscito nel 2023.



