Tre candidati alle presidenziali in Venezuela, 'l'Ue partecipi'

I candidati alle presidenziali del Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martinez respingono la richiesta di revocare l'invito all'Unione Europea a partecipare come osservatore alle elezioni del 28 luglio, decisa dal Parlamento controllato dallo chavismo.

Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato della Piattaforma democratica unitaria (Pud) - la principale coalizione di opposizione che fa capo alla leader Maria Corina Machado - ha affermato che gli osservatori internazionali sono "un elemento chiave in queste elezioni", motivo per cui spera che l'invito all'Ue venga mantenuto.

La maggioranza che controlla il Parlamento nei giorni scorsi ha approvato un accordo che chiede al Consiglio nazionale elettorale (Cne) di "revocare l'invito fatto all'Ue".



