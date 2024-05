Osa, la Colombia prosegua i dialoghi di pace con i guerriglieri

La missione dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) a sostegno del processo di pace in Colombia ha chiesto al governo di Bogotà e ai diversi gruppi armati con cui sono in corso negoziati di portare avanti il dialogo per la pacificazione nel Paese. In occasione della presentazione del rapporto semestrale, il capo missione Roberto Menéndez ha riconosciuto che "la sfida di costruire la pace in Colombia è di grandi proporzioni e richiede impegni altrettanto grandi" e invitato a "persistere negli sforzi per permettere di cessare definitivamente la violenza, garantire il benessere della popolazione civile" e così "andare verso la trasformazione delle cause strutturali della disuguaglianza e dell'abbandono che perpetuano il conflitto".

La presa di posizione arriva in mentre il progetto di "pace totale" lanciato dal governo di Gustavo Petro appare sempre più in crisi. Il dialogo tra governo ed Esercito di liberazione nazionale (Eln) è in stallo. Non decollano i negoziati con l'organizzazione criminale paramilitare Clan del Golfo e con lo Stato maggiore centrale (Emc) e la Segunda Marquetalia, entrambi gruppi composti da dissidenti delle disciolte Forze armare rivoluzionarie di Colombia (Farc) in occasione del trattato di pace del 2016.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA