Milei da domani in Spagna per partecipare a un meeting di Vox

Il presidente argentino Javier Milei viaggia oggi in Spagna per partecipare domenica a un meeting del partito di estrema destra spagnolo Vox. Lo ha confermato il portavoce alla presidenza, Manuel Adorni, nella consueta conferenza stampa mattutina precisando che nell'agenda del leader ultraliberista argentino figurano anche "un incontro con ceo di aziende spagnole" e una riunione privata con il presidente di Vox, Santiago Abascal.

Il discorso al meeting dell'ultradestra spagnola si terrà domenica e lo stesso giorno il presidente argentino, accompagnato anche dalla segretaria alla presidenza, la sorella Karina Milei, farà ritorno in Argentina.

I viaggi all'estero del presidente Milei per svolgere attività non ufficiali destano polemiche tra le fila dell'opposizione in Argentina. In cinque mesi di governo Milei è già stato tre volte negli Stati Uniti, e una volta ciascuna in Svizzera, Israele ed Italia. Il primo viaggio è stato a gennaio a Davos, per partecipare al foro economico mondiale, mentre risale a febbraio l'unico viaggio ufficiale effettuato fino ad oggi dal presidente: quello in Israele ed Italia.



