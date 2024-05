Megaoperazione contro gruppo criminale venezuelano in Cile

Nel quadro di un forte aumento della violenza criminale in Cile è stata ordinata una megaoperazione contro l'organizzazione venezuelana Tren de Aragua che agisce da tempo nella regione settentrionale di Arica, al confine con Peru' e Bolivia.

A dare il via all'operazione battezzata "Tren del Norte", riferisce il portale Biobio citando fonti coinvolte nell'inchiesta, e' il sospetto che sia in corso la riorganizzazione della fazione locale del Tren de Aragua conosciuta come Los Gallegos, i cui capi sono gia' sotto processo.

Sarebbero oltre 200 gli agenti dispiegati per l'operazione durante la quale sono state effettuate gia' 37 perquisizioni nella localita' di Cerro Chuño in cerca di prove riguardanti delitti che vanno dal traffico di droga, all'omicidio, alla tratta di persone.

Mentre si svolge l'operazione diverse sedi di tribunali in tutto il Paese hanno ricevuto minacce sulla presenza di esplosivi poi risultate false e hanno dovuto essere evacuate.





