Papa Francesco ha benedetto tre magliette firmate dalle stelle del calcio Messi, Mbappé e Neymar che saranno donate a un'asta per la raccolta di fondi a favore delle vittime delle alluvioni nel Rio Grande do Sul, in Brasile.

Le maglie sono state portate in Vaticano da padre Omar Raposo, rettore del santuario del Cristo Redentore, a Rio de Janeiro.



