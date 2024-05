Jalisco leader nello sviluppo di parchi industriali

Per sfruttare le opportunità del nearshoring e consolidarsi come motore di crescita economica nello Stato messicano di Jalisco, gli sviluppatori di parchi industriali in questa regione prevedono di costruire entro la fine dell'anno 480mila metri quadrati.

L'edificazione di immobili a vocazione industriale si realizza principalmente nel corridoio El Salto-Tlajomulco-Ixtlahuacán de los Membrillos, considerato uno dei poli più dinamici del Paese, dopo essere passato da 916mila metri quadrati di inventario nel 2017 a oltre 2 milioni nel 2023.

"Alla fine del primo trimestre abbiamo registrato un livello di disponibilità pari all'1,8%, che è una cifra bassa, perché una percentuale sana dovrebbe essere compresa tra il 3 e il 5%.

Credo che dopo le elezioni comincerà ad arrivare nel Paese un flusso significativo di nuove imprese e, ovviamente, il nostro Stato dovrà essere pronto", ha commentato il presidente dell'Associazione dei Parchi Industriali di Jalisco, Bruno Martínez.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA