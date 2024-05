Il leader indigeno brasiliano Raoni a colloquio con il Papa

A Roma per partecipare al vertice 'Dalla crisi climatica alla resistenza climatica' in svolgimento nella Santa Sede, il leader indigeno brasiliano Raoni Metuktire si è intrattenuto oggi a colloquio con Papa Francesco a cui ha consegnato una lettera in cui gli chiede fra l'altro di intervenire per spingere tutti i leader politici del Brasile ad operare per tutelare davvero i popoli che vivono in Amazzonia.

Dopo aver ricordato "la forza e la chiarezza" a sostegno dei popoli indigeni di documenti cattolici come l'Enciclica 'Laudato Sí' e la Pastorale dell'Amazzonia, Raoni ha evocato le "due catastrofi climatiche senza precedenti" che hanno colpito il Brasile: prima, la siccità che ha devastato il Nord del Paese, e ora le tragiche inondazioni che hanno colpito il Sud.

"A livello internazionale - si legge nella missiva - mentre è chiaro il nostro ruolo di gestori di enormi risorse ambientali, i programmi volti ad affrontare la crisi climatica hanno raggiunto in modo insignificante i territori in cui ci troviamo".

All'interno del Brasile stiamo assistendo a un apparente tentativo di invertire i nostri diritti costituzionali.

L'attuale Parlamento ha sfidato le sentenze della Corte Suprema nel caso del cosiddetto 'Marco Temporal' e di altre norme che impediscono al governo di adempiere all'obbligo di rispettare la Costituzione.

Questa offensiva contro le popolazioni indigene, si dice infine, "incoraggia anche gli invasori che generano danni irreversibili, come l'estrazione illegale di oro e altri minerali, che avvelenano i nostri fiumi e il cibo". "Un tema, Sua Santità - ha concluso - che Lei ha già toccato con preoccupazione quando ha ricevuto il capo Davi Yanomami".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA