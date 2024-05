Gli Usa impongono sanzioni contro interessi russi in Nicaragua

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro il Centro di formazione del ministero degli Interni russo a Managua, in Nicaragua, considerato "attore chiave" nella repressione del governo del presidente Daniel Ortega contro le opposizioni. Si tratta delle prime sanzioni imposte da Washington contro i variegati interessi russi in Nicaragua.

Secondo le autorità statunitensi il centro addestra "i repressori del regime di Ortega" con "il manuale di oppressione del governo autoritario russo" e ha partecipa "alla detenzione e all'imprigionamento ingiusto di persone per aver espresso dissenso o esercitato pacificamente i propri diritti umani e fondamentali".

Il dipartimento del Tesoro ha inoltre emesso sanzioni contro due società minerarie accusate di essere usate dal governo per finanziare "il ciclo dell'oppressione violenta" e "l'espansione dello stato di polizia repressivo". Restrizioni sono state imposte anche a 250 funzionari del governo nicaraguense "designati per appoggiare il regime e i suoi attacchi ai diritti umani".



