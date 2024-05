Díaz-Canel, 'il settore privato continuerà a espandersi a Cuba'

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha affermato che le imprese private che hanno iniziato a sorgere sull'isola "continueranno ad espandersi", ma solo come "complemento" al settore statale dominante nel Paese caraibico.

In un'intervista al giornalista franco-spagnolo Ignacio Ramonet, pubblicata dal quotidiano ufficiale Granma, portavoce del Partito comunista cubano (Pcc), il capo dello Stato ha sottolineato che il settore privato "continuerà a far parte della nostra rete di attori economici".

Il governo di Díaz-Canel - che nel 2018 ha sostituito al potere il fratello di Fidel, Raúl Castro - nell'agosto 2021 ha dato il via libera alle piccole e medie imprese private, che stanno guadagnando terreno nello scenario economico cubano, colpito da una delle sue peggiori crisi. A fine settembre se ne contavano già circa 9.000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA