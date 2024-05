Brasile: condoglianze degli Usa per le vittime dell'alluvione

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha espresso le sue condoglianze a nome del presidente Joe Biden e del popolo degli Stati Uniti alle vittime dalle devastanti inondazioni e smottamenti nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Nel corso di una telefonata con il consigliere speciale della presidenza del Brasile per la politica estera, Celso Amorim, Sullivan ha ribadito il continuo sostegno e l'impegno degli Stati Uniti a lavorare a stretto contatto con il Brasile per fornire l'assistenza necessaria.

Secondo quanto riferito in una nota della presidenza "i due hanno anche discusso dei progressi nell'approfondimento delle relazioni bilaterali e nell'affrontare le sfide globali e regionali, compresi gli sforzi per espandere gli aiuti umanitari a Gaza e garantire il rilascio degli ostaggi israeliani, hanno parlato dell'attuale situazione in Ucraina e del processo elettorale in Venezuela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA