Caracas pubblica la nuova lista dei 10 criminali più ricercati

Il governo di Caracas ha pubblicato il nuovo elenco dei 10 criminali più ricercati del Paese, con le ricompense per informazioni che possano portare alla loro cattura.

Per il ritrovamento di ciascuno dei malviventi, le autorità offrono cifre che vanno da un minimo di 50mila dollari ad un massimo di 250mila. Inoltre è stata istituita una linea telefonica, a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare la posizione dei ricercati.

In testa alla lista dei 'mas buscados' venezuelani c'è Hector Guerrero, alias el Niño Guerrero, il leader della pericolosa organizzazione criminale del Tren de Aragua, condannato a 17 anni di carcere per vari omicidi, traffico di droga e altri reati, e evaso dal carcere di Tocoron durante una mega-operazione della polizia. Su di lui pende una taglia da 250mila dollari.



