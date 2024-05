Alluvioni in Brasile, terza visita di Lula nel Rio Grande do Sul

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, compierà oggi il suo terzo viaggio nel Rio Grande do Sul, lo Stato meridionale devastato dalle inondazioni, che hanno causato finora 149 morti e 112 dispersi. Qui annuncerà il nome del ministro delle Comunicazioni sociali, Paulo Pimenta (originario del Rio Grande do Sul), come il rappresentante del governo federale incaricato di lavorare in modo permanente nella regione, finché dura la calamità pubblica, per gestire la crisi e coordinare le azioni dell'esecutivo.

Accompagnato da diversi ministri, Lula visiterà in particolare la città di São Leopoldo, dove presenterà anche un programma di aiuto diretto alle popolazioni colpite dal disastro ambientale, che conta almeno 617mila sfollati. Attraverso una misura provvisoria, dovrebbe stanziare un buono da 5.000 reais (900 euro) per le famiglie interessate dalla tragedia.



