Usa accusano il Cartello di Sinaloa di produrre droga 'tusi'

Il recente rapporto dell'agenzia antidroga degli Stati Uniti (Dea) "National Drug Threat Assessment 2024" rivela una crescente preoccupazione a causa dell'aumento della circolazione del cocktail di sostanze illegali noto come 'tusi'.

Questo composto, che mescola cocaina, metanfetamina e ketamina, ha guadagnato notorietà nelle scene dei locali notturni delle grandi città, scatenando l'allarme nelle forze dell'ordine di tutto il mondo.

La Dea accusa il cartello di Sinaloa, noto per la sua influenza e il suo potere nel traffico globale di droga, come possibile produttore e distributore di 'tusi'.

Anche se il governo messicano non ha confermato l'esistenza di laboratori specifici nel Paese, la capacità di questa organizzazione di manipolare le catene di approvvigionamento dei precursori, provenienti principalmente dalla Cina, suggerisce uno scenario allarmante per le autorità statunitensi.



