Il 5 giugno incontro tra le associazioni italiane in Messico

L'Unione Italiani nel Mondo (UIM) ha invitato le associazioni italiane in Messico a incontrarsi il 5 giugno per rinnovare sinergie e iniziative di collaborazione. "La UIM — si legge in un comunicato — nello spirito della propria missione, ha preso l'iniziativa di convocare la società civile italiana che lavora, in Messico, per gettare le basi della ricostruzione di una rete nazionale che funzioni. Detto circuito, composto dalle associazioni che lavorano per la promozione della cultura italiana, in tutte le sue forme, e al servizio delle persone italiane che qui vivono, non solo porterà innegabili vantaggi alle organizzazioni che ne facciano parte, ma permetterà alle loro stesse iniziative di avere un impatto di carattere più ampio e duraturo".

Si prevede la partecipazione di almeno 20 delle 26 organizzazioni che operano nell'area metropolitana di Città del Messico. All'incontro sono stati invitati come osservatori anche il Capo della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia e un rappresentante del Comites.



