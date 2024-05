Maduro nega salvacondotto a oppositori in ambasciata argentina

Il Venezuela continua a non rispondere alle numerose richieste avanzate dell'Argentina di concedere un salvacondotto ai sei oppositori del governo di Nicolas Maduro rifugiati presso l'ambasciata di Caracas da cinquanta giorni. Lo confermano all'Ansa fonti del governo di Javier Milei.

I sei venezuelani - stretti collaboratori della leader di centrodestra María Corina Machado esclusa dalle elezioni per via giudiziaria - avevano chiesto asilo presso la sede diplomatica argentina denunciando i rischi per la propria incolumità a causa della repressione in corso contro le opposizioni da parte delle forze di sicurezza del Paese.

Poco dopo l'ingresso in ambasciata dei sei il governo di Nicolas Maduro aveva negato l'ingresso ai gendarmi che Buenos Aires aveva pianificato di inviare per rafforzare la protezione alla sua ambasciata a Caracas, motivando la scelta con "differenze geopolitiche" tra i due governi.



