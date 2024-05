Ambasciatore Modiano visita lo stabilimento Pirelli a Silao

L'ambasciatore italiano in Messico, Alessandro Modiano, ha visitato oggi lo stabilimento della Pirelli a Silao, capoluogo dell'omonima municipalità dello Stato di Guanajuato. Il diplomatico, accompagnato dalla responsabile dell'area commerciale dell'Ambasciata d'Italia, Giovanna Mariotto, è stato ricevuto dall'amministratore delegato di Pirelli Neumáticos S.A., Enrico Verdino.

"Un ringraziamento a Pirelli México per l'interessante visita allo stabilimento di Silao, esempio di eccellenza produttiva, impegno per l'innovazione, nonché ricerca e sviluppo locale in questa entità messicana", ha detto il capo della diplomazia italiana in Messico.

Il sito produttivo messicano dell'azienda milanese è stato inaugurato nel 2012 dall'allora presidente della repubblica Felipe Calderón. Alla fine di gennaio di quest'anno, una cerimonia ufficiale presieduta dal governatore dello Stato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha celebrato la produzione del 50milionesimo pneumatico nello stabilimento.



