Alluvione in Brasile,Elea Data Center evita collasso informatico

Nel corso delle alluvioni nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul l'unico data center rimasto con accesso sicuro a Porto Alegre ha salvato le istituzioni dal collasso informatico, garantendo in emergenza l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Si tratta del POA1 di Elea Digital Data Centers che, rimasto pienamente operativo, ha offerto ospitalità in emergenza alle strutture informatiche della società di distribuzione dell'energia che garantisce l'elettricità a 1,8 milioni di persone nello Stato. In questo modo è stato possibile mantenere in funzione i servizi essenziali, come il centro tecnologico del governo statale, gli ospedali, le società di telecomunicazioni e gli istituti bancari.

La società sta inoltre coordinando un percorso logistico di emergenza per fornire risorse strategiche come fibra ottica, connettori di rete e prese elettriche per garantire la continuità delle operazioni it in tutta la regione. La struttura nel quartiere Bela Vista è disponibile per maggiori richieste di servizi legati all'informatica e all'elaborazione dati.

"I nostri team sono impegnati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per garantire che i servizi it essenziali rimangano operativi e supportare la comunità colpita durante questa crisi. Ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo nel mantenimento della stabilità e della ripresa della regione", ha affermato il presidente di Elea Alessandro Lombardi. POA2, il secondo data center di Elea situato nel 4° Distretto di Porto Alegre, è stato evacuato a causa degli allagamenti, per garantire la sicurezza dei lavoratori. I clienti sono stati informati per tempo e hanno potuto migrare i propri sistemi critici in modo tempestivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA