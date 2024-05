Aprile record per l'industria automobilistica messicana

Aprile record per il settore auto in Messico. Sercondo i dati dell''Istituto Nazionale di Statistica e Geografia ad aprile sono state vendute nel mercato interno 112.048 unità, con una variazione del 14,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel quarto mese dell'anno la produzione (358.575 veicoli) e le esportazioni (289.576) sono cresciute rispettivamente del 21,74% e del 14,38% rispetto a 12 mesi fa.

Nel periodo gennaio-aprile sono stati venduti 461.800 veicoli (+11,89 rispetto al 2023) e prodotte 1.286.356 unità (+5,60%).

Le esportazioni nel primo quadrimestre sono state pari a 1.115.455 veicoli, +12,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

"Sia per la produzione che per l'esportazione, è stato il mese di aprile più forte dal 2005, anno in cui è iniziato il registro amministrativo", precisa in una nota l'Associazione Messicana dell'Industria Automobilistica.



