Venezuela: Maduro, 'la mia vittoria a elezioni sarà travolgente'

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, candidato per un terzo mandato di sei anni alle elezioni presidenziali del 28 luglio, ha affermato che la sua vittoria sarà "travolgente".

"La vittoria di quest'anno sarà splendida, travolgente, assoluta, totale, stupirà il mondo intero, non abbiate dubbi", ha detto il leader 'chavista' in una riunione di lavoro a Caracas con governatori e sindaci. "C'è un popolo, c'è un piano, c'è un leader, c'è la forza e ciò che stiamo costruendo è per il 2030 o anche oltre", ha aggiunto.

A sfidare il 61enne Maduro sarà il diplomatico Edmundo González Urrutia - 74 anni - principale esponente dell'opposizione dopo l'esclusione di Maria Corina Machado, considerata la sfidante con più chance di vittoria ma impossibilitata a candidarsi perché interdetta da incarichi pubblici per 15 anni.



