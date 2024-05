In Messico il buco blu più profondo al mondo, supera i 420 metri

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, il buco blu di Taam Ja' —situato in Messico nella baia di Chetumal— supera i 420 metri sotto il livello del mare e si posiziona quindi come la struttura geologica di questo tipo più profonda al mondo.

Le misurazioni si sono svolte il 6 e 13 dicembre 2023 utilizzando una sonda CTD nella dolina situata nell'Area Naturale Protetta del Santuario di Manatí, a 19,2 km dalla città di Chetumal, capitale dello Stato di Quintana Roo. Pur avendo utilizzato strumenti tecnologicamente avanzati, non è stato possibile raggiungere il fondo.

I buchi blu sono conche sottomarine, la cui formazione si deve a processi chimici esercitati dall'acqua sulle rocce calcaree avvenuti quando il livello del mare era considerevolmente più basso, come nel Pleistocene.

Al loro interno fioriscono oasi dove coralli, spugne, molluschi, tartarughe marine, squali e molte altre specie stabiliscono il loro habitat, aggiungendo un valore incalcolabile alla biodiversità marina.



