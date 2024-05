Ultimi giorni della mostra "MOSAICO" a Città del Messico

Chiuderà i battenti il 12 maggio nel Centro Nazionale delle Arti della capitale messicana l'esposizione "MOSAICO. Codice italico di un'arte senza tempo", un viaggio di 2000 anni dal nord al sud del Bel Paese che unisce in un unico grande racconto Roma, Pompei, Aquileia, Ravenna, Palermo, Monreale, Piazza Armerina e la città sommersa di Baia.

In un percorso esperienziale ed emozionale l'iniziativa svela la storia, le raffigurazioni, le materie e i gesti che contraddistinguono alcune delle opere più iconiche dell'universo musivo dello Stivale.

Prodotta dalla direzione generale per la Diplomazia culturale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ideata e realizzata da Magister Art ed allestita in terra azteca con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di cultura, la rassegna illustra alcuni dei più importanti tesori del patrimonio nazionale attraverso contenuti audiovisivi inediti, riprese subacquee e con droni, materiali d'archivio, animazioni grafiche e una colonna sonora appositamente composta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA