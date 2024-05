Sovraffollamento detenuti, a Buenos Aires si useranno container

Le numerose fughe di detenuti registrate nelle ultime settimane dai commissariati della citta' di Buenos Aires a causa del sovraffollamento hanno spinto le autorita' locali a predisporre l'uso di "container" per incrementare la capacita' delle infrastrutture di sicurezza.

L'annuncio dell'installazione di 19 "moduli di detenzione" in tre centrali di polizia dotate di spazio sufficiente e' stato dato oggi dal governatore Jorge Macri insieme alla ministra della Sicurezza, Patrizia Bullrich.

"Questi moduli verranno installati all'interno dello spazio fisico dei commissariati per cui non comportano nessun rischio per la sicurezza", ha precisato Macri, al centro di forti critiche per le 13 fughe di detenuti registrate dall'inizio dell'anno nella citta'. Nelle immagini distribuite dal governo della citta' i container appaiono dotati di aria condizionata, letti a cuccetta e servizi sanitari, condizioni a cui non hanno accesso attualmente i 2000 detenuti nei commissariati in attesa di essere trasferiti a strutture penitenziarie.



