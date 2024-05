In Messico un seminario sulla maternità oltre gli stereotipi

Il Comites messicano — in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Giuridiche dell'Università Autonoma del Chiapas (UNACH) e il Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) — presenterà presso la sede della Società Dante Alighieri della capitale il forum "La maternità di fronte al potere punitivo dello Stato".

"L'evento — ha spiegato la ricercatrice italiana Corina Giacomello, consulente su temi di genere e accesso alla giustizia — si svolgerà due giorni prima della festa della mamma come una iniziativa per parlare dei diritti delle donne e dell'infanzia in contesti di vulnerabilità, dove lo Stato non sempre svolge un ruolo protettore".

"Parleremo di maternità — ha aggiunto la specialista - ma non di quella classica, archetipica e convenzionale, poiché affronteremo il tema delle donne che svolgono questo ruolo in contesti avversi, a causa di condizioni legate allo stigma e alla discriminazione. Tratteremo, inoltre, il tema delle madres buscadoras, cioè di quelle donne che cercano figli e figlie desaparecidos e che spesso devono supplire il ruolo dello Stato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA