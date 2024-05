In Brasile il primo caso di difensore d'ufficio non binario

L'avvocatessa Bárbara Cavallo, di 27 anni, è diventata il primo difensore d'ufficio non binario del Brasile. Nata a Bocaina, una città di 10.000 abitanti nell'entroterra di San Paolo, Cavallo ha scelto di laurearsi in giurisprudenza per emanciparsi da un rigido contesto familiare.

"Da quando avevo 8 anni ho avuto diversi problemi con la mia famiglia che non accettava il modo in cui esprimevo questa identità. Giurisprudenza è emersa come un'opzione perché, nella mia immaginazione di allora, avrebbe potuto darmi l'indipendenza finanziaria. Ma è stato solo quando ho svolto il tirocinio come difensore d'ufficio che ho iniziato a vedere un significato in quello che stavo facendo", ha spiegato al portale di notizie Uol.

L'identificazione come persona non binaria è avvenuta due anni fa, con l'aiuto della serie tv 'Grey's Anatomy', di cui è una grande fan. Nel 2021, quando in un episodio apparve il primo personaggio non binario, interpretato da Er Fightmaster, iniziò a riflettere su questa possibilità.

"Ho fatto ricerche sulla sua vita, letto interviste e ho capito che non era solo una questione di espressione di genere, era una questione di identità", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA