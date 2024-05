Elezioni a Panama, Corte suprema autorizza discussa candidatura

Dopo tre giorni di esame, la Corte suprema di Panama ha approvato a maggioranza (otto favorevoli e uno contrario) l'autorizzazione per la partecipazione di José Raúl Mulino come candidato nelle elezioni presidenziali di domenica a nome dei partiti Realizando Metas e Alianza, in sostituzione di Ricardo Martinelli, condannato per riciclaggio di denaro nel caso New Business e rifugiatosi in Nicaragua.

Nella risoluzione la Corte, riferisce il portale Panama.com, ha dichiarato che non è incostituzionale la decisione adottata dal tribunale elettorale che aveva accettato la sostituzione di Martinelli con Mulino, che era fino ad allora candidato alla vicepresidenza.

Commentando la decisione adottata, la presidente della Corte suprema, María Eugenia López Arias, ha sottolineato che "nel momento storico in cui ci troviamo, si tratta di difendere la nostra patria e la democrazia, ma anche le istituzioni, la pace sociale, il diritto di scelta e di essere eletti, il pluralismo politico, senza dimenticare l'importante ruolo che i partiti politici svolgono nella rafforzamento della democrazia".

Nelle elezioni di domenica Mulino, ampiamente favorito secondo un sondaggio pubblicato ieri, compete contro altri sette candidati per la successione del presidente uscente, Laurentino Cortizo.



