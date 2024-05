166esimo anniversario del primo insediamento italiano in Messico

Il presidente e il vicepresidente del Com.It.Es. del Messico, Giovanni Buzzurro e Antonio Mariniello, hanno partecipato alle celebrazioni del 166esimo anniversario dell'arrivo dei primi coloni italiani nel Paese latinoamericano.

L'evento ha avuto luogo a Gutiérrez Zamora, località situata sulla costa dello Stato di Veracruz. Erano presenti il sindaco Frans Aparicio Reyes, il console onorario d'Italia Emilio Zilli, rappresentanti della comunità Totonaca, guidati dal loro leader Gerardo Cruz Espinosa, e un folto gruppo di residenti locali.

La rievocazione si è incentrata sul ricordo dell'arrivo, il 23 aprile 1858, di un piroscafo con a bordo circa 200 emigranti, provenienti principalmente dalla Lombardia e dalla Liguria.

Secondo alcuni resoconti storici, il governo messicano cercava di popolare l'area con manodopera rurale di alta qualità in cambio di terra gratuita per le residenze e appezzamenti a credito per la coltivazione.

L'insediamento, chiamato Colonia Modelo, si sviluppò a est di Papantla, oggi conosciuta in tutto il mondo per i "voladores" e la produzione di vaniglia, e portò all'inizio di un profondo scambio culturale con le popolazioni locali.



