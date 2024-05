20 anni di campagne mediche italiane nel Chiapas

Si svolgerà dal 4 al 16 maggio presso l'ospedale San Carlos di Altamirano, nello Stato messicano del Chiapas, la ventesima campagna italiana di ginecologia e ostetricia coordinata dal dottor Massimo Foglia.

L'iniziativa, alla quale partecipa un gruppo di medici volontari, è rivolta alla popolazione indigena a basso reddito della regione, per contribuire a superare il ritardo chirurgico nelle aree altamente emarginate di questa zona del Paese.

In questa occasione Foglia sarà accompagnato dall'ostetrica Patrizia Casetta, gli anestesisti Gianna Zanette e Luca Dal Tin e gli strumentisti Alessia Piovesana e Claudio Zabaldano.

L'associazione civile Misión Chiapas e il ministero della Salute locale forniscono supporto logistico all'iniziativa, che quest'anno prevede l'esecuzione di 40 interventi chirurgici ginecologici e cure ostetriche per un numero di pazienti non programmabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA