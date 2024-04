L'ex presidente del Perù Fujimori in clinica, si teme un tumore

L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori è ricoverato da ieri sera in una clinica di Lima per un presunto tumore alla lingua, la cui conferma verrà da una biopsia disposta dai medici. La notizia del ricovero dell'ex capo di stato, che guidò il Perù con il pugno di ferro fra il 1990 e il 2000, è stata diffusa dalla figlia Keiko Fujimori attraverso le reti sociali.

"A nome della mia famiglia - ha indicato - informo che la notte scorsa mio padre è stato ricoverato nella clinica Delgado per prepararlo ad un intervento chirurgico che riguarda una lesione alla sua lingua".

Il referto medico, si dice poi, "specifica letteralmente che Alberto Fujimori ha una 'diagnosi presunta in ambulatorio di tumore maligno alla base della lingua con probabile metastasi cervicale destra'".

Su come organizzare l'intervento, aggiunge Keiko, "il referto stabilisce che si realizzerà un esame mediante anestesia generale e biopsia in sala operatoria".

Mio padre e tutti noi, si dice infine, "siamo fiduciosi che, ancora una volta, sarà possibile superare la situazione con un recupero fisico. Attenderemo tutti insieme i risultati in famiglia".



