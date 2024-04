Caso Martinelli, Panama convoca il suo ambasciatore in Nicaragua

Il governo di Panama ha annunciato di aver convocato per consultazioni il suo ambasciatore in Nicaragua, José de Jesús Martínez, nell'ambito della crisi diplomatica con Managua. Le tensioni tra i due Paesi si riferiscono al caso dell'ex presidente Ricardo Martinelli (al governo dal 2009 al 2014), rifugiatosi nell'ambasciata del Nicaragua a Panama lo scorso 7 febbraio, quattro giorni dopo essersi visto respinto l'appello contro la sua condanna a 10 anni e otto mesi per riciclaggio di denaro.

"La Repubblica di Panama si sente veramente colpita nella sua totalità dall'atteggiamento permissivo della Repubblica del Nicaragua", spiega il ministero degli Esteri panamense in una nota.

Il governo di Daniel Ortega ha concesso asilo a Martinelli, scatenando la reazione di Panama, che ha negato all'ex capo dello Stato il permesso di lasciare l'ambasciata per recarsi verso il territorio nicaraguense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA